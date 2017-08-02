Во вторник, 1 августа, в обеденные часы на курорте Солнечный Берег в Болгарии утонул 65-летний турист из Латвии. Имя погибшего не сообщается, известны лишь инициалы — С.М. Он приехал на отдых лишь несколько дней назад.

Как отмечает Bourgas.ru, в связи со случаем спасательная служба напоминает об опасности, которая подстерегает отдыхающих в августе.

Речь идет о так называемом "мертвом волнении моря" — опасном виде прибрежного течения (также известно как "отбойное течение" или "тягун". Оно появляется в результате мощного оттока воды на небольшом участке.

Человека, попавшего в эту ловушку, начинает уносить в море. Мощь течения такова, что справиться с ним не могут даже сильные пловцы.

Именно в августе чаще всего на пляжах болгарского Причерноморья поднимают предупреждающий красный флаг, и именно в этот месяц наибольшее число отдыхающих гибнет в водах Черного моря у берегов Болгарии.