Агрессивный мужчина начал ругаться, используя оскорбительные выражения, и набросился на полицейских. Сотрудники РМП предупредили мужчину о возможном применении электрошокера, после чего тот немного успокоился и отступил.
Между тем потерпевший рассказал, что напавший на него мужчина сначала пытался ударить его собаку. Мужчина оттолкнул агрессора от собаки, после чего тот набросился на него с кулаками и нанес несколько ударов. От помощи медиков пострадавший отказался. Собака также была в порядке.
В это время агрессивный мужчина попытался покинуть место происшествия, но когда это не получилось, напал на полицейского. Тогда сотрудники РМП применили слезоточивый газ.
Проверка личных данных нападавшего показала, что мужчина объявлен в розыск. Задержанного передали Госполиции и составили два административных акта — за мелкое хулиганство и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.