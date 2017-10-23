Во второй половине дня в пятницу 20 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) недалеко от Бастионной горки заметили мужчину, который вцепился в одежду прохожего и начал размахивать кулаками, сообщает Riga.lv. Полицейские поспешили к агрессивному человеку и оттащили его от прохожего. Вместе с потерпевшим была собака.

Агрессивный мужчина начал ругаться, используя оскорбительные выражения, и набросился на полицейских. Сотрудники РМП предупредили мужчину о возможном применении электрошокера, после чего тот немного успокоился и отступил.

Между тем потерпевший рассказал, что напавший на него мужчина сначала пытался ударить его собаку. Мужчина оттолкнул агрессора от собаки, после чего тот набросился на него с кулаками и нанес несколько ударов. От помощи медиков пострадавший отказался. Собака также была в порядке.

В это время агрессивный мужчина попытался покинуть место происшествия, но когда это не получилось, напал на полицейского. Тогда сотрудники РМП применили слезоточивый газ.

Проверка личных данных нападавшего показала, что мужчина объявлен в розыск. Задержанного передали Госполиции и составили два административных акта — за мелкое хулиганство и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.