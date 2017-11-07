Найдена пропавшая без вести 26-летняя женщина

Foto: LETA В Лиепае сегодня днем нашли Екатерину Малиню (1991 г.р.), которая считалась пропавшей без вести с 6 ноября. Полиция благодарит всех, кто помог в розыске молодой женщины.

11 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.