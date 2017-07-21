Норвегия: у гражданина Латвии изъяли более 200 литров пива, ликеры и сигареты

Foto: Norvēģijas muita По информации пресс-центра Таможенной службы Норвегии, на этой неделе в Ваулдалене был остановлен автомобиль из Латвии, в котором перевозили контрабандный алкоголь. Как установили таможенники, проживающий в Тренделаге гражданин Латвии вез 204 литра пива, шесть литров крепкого алкоголя, а также 540 сигарет. По делу начато следствие.

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