Социальная служба Лиепайской думы получила телефонный звонок о том, что кто-то от имени этого учреждения ходит по квартирам и проводит опрос жильцов. Специалист по общественным отношениям социальной службы Лиепайской думы Гунта Якобсоне информирует, что опросы жильцов в настоящее время не проводятся, и еще раз напоминает как отличить социальных работников от самозванцев.

Как отмечает "Курземес вардс", работники соцслужбы почти всегда заранее предупреждают о посещении жильцов и договариваются об удобном времени визита. При посещении клиента по месту жительства специалист социальной работы предъявляет служебное удостоверение темно-красного цвета с надписью Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta apliecība.

В служебном удостоверении с фотографией указаны — имя, фамилия социального работника, его должность. В удостоверении имеются подпись директора Лиепайской социальной службы и штамп учреждения.



Если человек утверждает, что является соцработником, но не может предъявить служебное удостоверение, социальная служба советует жителям не доверять этому человеку и не пускать его в свою квартиру.

"Если домой приходят подозрительные люди, которые выдают себя за социальных работников, истинные намерения которых вызывают сомнения, необходимо спросить у них имя и позвонить в социальную службу по тел. 634 89655, чтобы проверить, действительно ли этот человек работает в конкретной структуре", — подчеркнула Якобсоне.