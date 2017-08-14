Под колеса поезда попал 36-летний мужчина: его состояние оценивается как тяжелое

Foto: F64 В минувшее воскресенье в окрестностях Икшкиле произошло ЧП: поезд сбил 36-летнего мужчину, пересекавшего железную дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-центр Службы неотложной медицинской помощи. В результате происшествия прохожий получил политравму и в тяжелом состоянии был доставлен в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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