Лиепайский суд вынес приговор подросткам, которые осенью прошлого года убили 15-летнего Эгила Куликаускаса, а затем сожгли его тело. Один из подсудимых получил 11 лет тюремного заключения с последующим пробационным надзором на три года, второго приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения, а также пробационному надзору на два года.

Какие сроки обвиняемым требовал на судебных прениях прокурор, пока не сообщается, так заседание было закрытым. Также пока недоступна информация о возмещении морального и материального ущерба потерпевшей стороне. Как ранее сообщал портал Liepajniekiem.lv, ролители убитого школьника выдвинули к обвиняемым иск на сумму 100 000 евро.

Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 10 дней с момента получения мотивационной части приговора.

Напомним, 24 сентября 2016 года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина обнаружила его сильно обгоревшее тело. Было установлено, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя знакомыми ему парнями.

Подсудимые, которые на момент совершения преступления еще не достигли совершеннолетия, обвинялись в убийстве Эгила Куликаукаса, сожжении тела и краже телефона жертвы.