Какие сроки обвиняемым требовал на судебных прениях прокурор, пока не сообщается, так заседание было закрытым. Также пока недоступна информация о возмещении морального и материального ущерба потерпевшей стороне. Как ранее сообщал портал Liepajniekiem.lv, ролители убитого школьника выдвинули к обвиняемым иск на сумму 100 000 евро.
Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 10 дней с момента получения мотивационной части приговора.
Напомним, 24 сентября 2016 года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина обнаружила его сильно обгоревшее тело. Было установлено, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя знакомыми ему парнями.
Подсудимые, которые на момент совершения преступления еще не достигли совершеннолетия, обвинялись в убийстве Эгила Куликаукаса, сожжении тела и краже телефона жертвы.