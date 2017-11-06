Пограничники с погоней взяли группу контрабандистов с поличным

В минувшую среду в Даугавпилсском крае была задержана группа контрабандистов. У нарушителей обнаружили 120 000 нелегальных сигарет.

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 1 ноября при патрулировании были констатированы следы, свидетельствующие о нарушении государственной границы.

При содействии кинолога и собак примерно в 2 км от границы пограничники обнаружили 8 свертков в контрабандными сигаретами "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

Чуть позже с небольшим интервалом сотрудники ГПС задержали пятерых граждан Латвии 1979, 1981, 1982, 1977 и 1996 г.р. По делу начат уголовный процесс.

Foto: Valsts robežsardze