Лимбажский участок полиции разыскивает Юриса Берзиньша (1951 г.р.), которого в последний раз видели 22 марта, когда он уезжал со своего хутора "Яуниеши -2" в волости Лиепупес Салацгривского края на велосипеде зеленого цвета. В тот же день его заметили у магазина Muižas klēts, но вот уже пятый день от него нет никаких вестей, а телефон отключен.
Его приметы: рост 170 — 175 см, худощавый, волосы короткие темные, седые усы.
Был одет: красная куртка с капюшоном, коричневый жакет, серая рубашка, коричневые вельветовые брюки, черная шапка. На ногах в тот день были черные резиновые сапоги.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 110, 64001536. Полиция заранее благодарит за помощь.