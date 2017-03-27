Его приметы: рост 170 — 175 см, худощавый, волосы короткие темные, седые усы.

Был одет: красная куртка с капюшоном, коричневый жакет, серая рубашка, коричневые вельветовые брюки, черная шапка. На ногах в тот день были черные резиновые сапоги.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 110, 64001536. Полиция заранее благодарит за помощь.