Полиция ищет пропавшего без вести мужчину с велосипедом

Foto: Valsts policija

Лимбажский участок полиции разыскивает Юриса Берзиньша (1951 г.р.), которого в последний раз видели 22 марта, когда он уезжал со своего хутора "Яуниеши -2" в волости Лиепупес Салацгривского края на велосипеде зеленого цвета. В тот же день его заметили у магазина Muižas klēts, но вот уже пятый день от него нет никаких вестей, а телефон отключен.