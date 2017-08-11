Полиция накрыла подпольный склад суррогатного алкоголя

В минувший четверг сотрудники Саласпилсского участка полиции при проверке ангара в Силабриежи обнаружили склад суррогатного алкоголя. По оперативным данным, ангар использовался для хранения алкоголя, а также расфасовки. Затем бутылки отвозили по "точкам", где велась торговля нелегальным алкоголем.

Как отмечают в РРУП, сигналы о том, что в помещении одной из бывших фабрик в Силабриежи могут хранить алкоголь сомнительного происхождения и нелегальные сигареты, поступили в распоряжение полиции еще в июне. 10 августа была получена санкция на обыск в ангаре. Чтобы пробраться в помещения, пришлось вызывать спасателей.

Всего изъято 7520 литров жидкости с характерным запахом алкоголя. Из них большая часть — 6420 литров — хранилась в огромных баках. Также полиция конфисковала 507 бутылок водки, 404 бутылки виски и 126 бутылок бренди. В ангаре обнаружили и 1000 сигарет с российскими акцизными марками.

На месте ЧП задержаны мужчины 1957 и 1961 г.р., младший из которых ранее уже наказывался в административном порядке за хранение нелегального алкоголя. Следствие продолжается.