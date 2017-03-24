Полиция накрыла в Кенгарагсе подпольное производство алкоголя

Foto: Valsts policija Сотрудники полиции задержали в рижском микрорайоне Кенгарагс мужчину, наладившего в своем доме нелегальное производство и сбыт алкогольных напитков — водки, бренди и бальзама, сообщили в Госполиции. Во время обыска в доме мужчины 1960 г.р. полиция нашла 320 литров алкоголя, разлитого в пластмассовые бутылки, а также десять блоков контрабандных сигарет. Возбуждено уголовное дело.

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