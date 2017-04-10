В последнее время полиция все чаще получает заявления от лиц, которые хотели продать или приобрести в интернете товары и стали жертвами мошенников. Чаще всего речь идет о книгах, телефонах, портативных компьютерах и бытовых приборах, сообщили в Государственной полиции.

Сделки купли-продажи на порталах объявлений и в социальных сетях стали очень популярными, однако таят в себе риски, так как мошенники могут скрывать свое истинное лицо и постоянно менять профили. Причем схемы мошенничества реализуются как со стороны продавцов, так и покупателей, а суммы ущерба составляют от нескольких до нескольких сотен евро.

Одна из самых распространенных мошеннических схем, когда покупатель подделывает платежное поручение. Например, продавец разместил объявление о продаже товара. Покупатель соглашается его приобрести, отсылает в качестве подтверждения оплаты платежное поручение и просит продавца выслать ему товар. Позже оказывается, что "платежка" поддельная и деньги на счет продавца не поступили. Также нередки случаи, когда продавец верит покупателю на слово и отправляет товар даже без платежного поручения.

Мошеннические схемы работают и наоборот, то есть когда "хитрят" сами продавцы, например, предлагая несуществующий товар или товар с дефектами. В большинстве случаев покупатель платит за вещь, но так ее и не получает.

В связи с участившимися случаями мошенничества в интернете, полиция призывает жителей всегда проверять, насколько безопасна совершаемая сделка. Особенно если покупатель хочет приобрести дорогостоящий товар или когда рыночная и предложенная цена сильно отличаются. Также в полиции советуют получать и оплачивать покупку при личной встрече. В этом случае обе стороны могут быть уверены в том, что деньги будут получены, а товар полностью соответствует описанию.