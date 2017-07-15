Рижское региональное управление полиции просит отозваться очевидцев трех ДТП, которые произошли в период с 1 по 12 июля.

Первая авария произошла 1 июля, в 09.00 возле Рижского центрального рынка, на остановке "Centrāltirgus", где неизвестное транспортное средство (предположительно темного цвета) сбил пешехода. Пострадавший в результате ЧП получил телесные повреждения, а автомобиль скрылся с места происшествия.

Информацию об этом ДТП просьба сообщать по телефонам: 67086982, 25451296 или 67086942 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).

Второе ДТП произошло 11 июля, в 12.03 напортив дома номер 106 по ул. Лачплеша, где столкнулись Saaв 9-3 и Honda Jazz. От удара Honda Jazz совершила наезд на пешехода, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Сведения об этой аварии просьба сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.

Также полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 12 июля, в 18.26 возле дома номер 9 по ул. Несаулес, где автомобиль Volvo врезался в деревья.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.