Сотрудники Бюро уголовной полиции Видземского региона задержали группу лиц, подозреваемую в выращивании марихуаны и распространении "травки".

Плантации обнаружили под Яунпиебалгой в рамках начатого ранее уголовного процесса. Марихуану выращивали в специально оборудованных помещениях, которые наркодельцы обустроили в домах.

В ходе обыска изъяты растения марихуаны, около 100 граммов сушеной "травки", а также галлюциногенные грибы. Все изъятое добро направлено на экспертизу.

В рамках следствия задержаны четверо подозреваемых, ранее не попадавших в поле зрения органов правопорядка. На данный момент к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.