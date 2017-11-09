Сотрудники Прейленского участка полиции в течение суток задержали двух водителей, у которых при проверке изъяли наркотические вещества. При этом одного из подозреваемых пришлось брать с погоней.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), при патрулировании в Ливанском крае полицейские заметили BMW, действия которого показались стражам порядка подозрительными, поэтому они попросили остановиться. Однако мужчина проигнорировал их просьбы, увеличил скорость и попытался скрыться.

Полиция устроила погоню за нарушителем, в скором времени BMW съехал с проезжей части и остановился, а водитель бросился наутек. Правда, далеко ему уйти не удалось: 25-летнего мужчину, ранее попадавшего в поле зрения органов правопорядка, задержали. При проверке в его авто нашли четыре упаковки марихуаны. Начато следствие.

Как отмечают в ЛРУП, несколькими часами ранее под Прейли остановили автомобиль Renault, у водителя (1993 г.р.) и пассажира которого также изъяли марихуану. Начато следствие.