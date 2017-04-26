Полиция устроила погоню за BMW, водитель скрылся

Foto: LETA По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, в ночь на 26 апреля в волости Праулиенас Мадонского края полиция устроила погоню за автомобилем BMW, водитель которого не подчинился требованиям полиции. Свернув с дороги Мадона — Ляундона — Екабпилс, водитель бросил машину в канаве и скрылся. Начато следствие.

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