Как отмечают в КРУП, подозреваемого задержали в конце июня, на ул. Э. Тиссэ. У него при проверке нашли похищенные ранее вещи: удочки и кресла для отдыха. Подозреваемый попытался сбежать и стал оказывать сопротивление, однако все его попытки оказались тщетными. Позже во время санкционированного обыска в его доме нашли и изъяли другие краденые вещи.
У следствия есть предположение, что мужчина мог совершать кражи в районе ул. Стразду, Приекулес, Балтияс, Клайпедас и в других районах. Обычно его добычей становились велосипеды, строительные инструменты и др. Часть похищенных вещей полиции уже удалось найти и вернуть законным владельцам.
Полиция предполагает, что были и другие кражи, о которых потерпевшие не заявили в полицию. Среди изъятых вещей нашли кусторез Eagle и пилу Skilsan, которые, возможно, также были украдены.
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