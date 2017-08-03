Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 29-летнего мужчину, который подозревается в серии краж из подвалов многоэтажных домов в Лиепае. Известно, что в последний раз он освободился из мест лишения свободы в октябре 2016 года.

Как отмечают в КРУП, подозреваемого задержали в конце июня, на ул. Э. Тиссэ. У него при проверке нашли похищенные ранее вещи: удочки и кресла для отдыха. Подозреваемый попытался сбежать и стал оказывать сопротивление, однако все его попытки оказались тщетными. Позже во время санкционированного обыска в его доме нашли и изъяли другие краденые вещи.

У следствия есть предположение, что мужчина мог совершать кражи в районе ул. Стразду, Приекулес, Балтияс, Клайпедас и в других районах. Обычно его добычей становились велосипеды, строительные инструменты и др. Часть похищенных вещей полиции уже удалось найти и вернуть законным владельцам.

Полиция предполагает, что были и другие кражи, о которых потерпевшие не заявили в полицию. Среди изъятых вещей нашли кусторез Eagle и пилу Skilsan, которые, возможно, также были украдены.

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