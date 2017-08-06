Государственная полиция ожидает выполнения просьбы правовой помощи из другой страны в уголовном деле о нападении на бывшего начальника Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Яниса Кажоциньша. Об этом агентству LETA сообщила пресс-представитель полиции Саманта Чапковска.

При этом в полиции не раскрывают, к какой именно стране они обратилась с просьбой. Когда будет получен ответ, тогда и будет принято решение о дальнейшем расследовании дела. Известно, что лица, подозреваемые в нападении на Кажоциньша, сейчас освобождены из-под ареста — у них закончились сроки временного задержания.

Дело о нападении на экс-главу БЗС находится в первом отделе управления борьбой с организованной преступности, в компетенции которого — выявление организованных преступных групп и расследование особо важных дел.

Подозреваемые по этому делу, возможно, связанны и с другими преступными эпизодами, и являются частью более крупной преступной группой. Сейчас по данному уголовному процессу объединены четыре дела, а в целом среди подозреваемых девять человек, входящих в преступную группу. Против них заведены уголовные процессы за попытку причинения тяжких телесных повреждений, за грабежи, за намеренное уничтожение и порчу чужой собственности.

Один из мужчин подозревается в организации нападения на Кажоциньша, остальные являются исполнителями. Был также начат уголовный процесс сначала — за хулиганство в группе, а позже — за попытку причинения тяжких телесных повреждений. В середине сентября 2015 года были задержаны мужчины 1977, 1983 и 1986 г.р.

Нападение на Кажоциньша было совершено 22 января 2014 года. Днем в центре Риги к нему подошли люди в масках (их было, как минимум, двое) и распылили в лицо газ. Сразу после нападения травмы, нанесенные Кажоциньшу, характеризовались как легкие. Вероятней всего, целью нападения было запугивание главы БЗС.

У Госполиции на данный счет была всего одна версия: нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью шефа БЗС. Однако в течение 2014 года правоохранительным органам так и не удалось найти виновных.

Кажоциньш возглавлял Бюро по защите Сатверсме 10 лет в плоть до мая 2013 года, когда был назначен советником министра обороны Латвии. Сейчас Янис Кажоциньш является советником президента Латвии Раймонда Вейониса по национальной безопасности и секретарем совета Национальной безопасности.