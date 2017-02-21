В ходе спецоперации, которую провели сотрудники пограничной службы Польши, задержаны члены международной банды, которая занималась переправкой через границу вьетнамских нелегалов.

Как отмечает Polsat-News, на этот раз задержаны пятеро подозреваемых. Всего же, начиная с 2012 года, в рамках расследования по переправке нелегалов из Вьетнама задержаны 13 человек и 84 вьетнамца. Операция проходила сразу в Варшаве, Лодзи, Калише и городке Вулька-Косовска. В ходе обысков, проведенных в квартирах, домах, складах, гаражах и транспортных средствах, изъяты документы, деньги и наркотики.

Спецгруппа пограничников вела расследование по факту контрабанды людьми в течение года. В этом им помогали коллеги из Литвы и Латвии. В итоге было установлено два канала по переправке вьетнамцев в страны западной Европы: один из России через Латвию и Литву, второй — через Россию, Беларусь и Литву.

По предположению следствия, деятельность банды организовали и контролировали граждане РФ — чеченцы по происхождению. Им также содействовали вьетнамцы, ранее уже обосновавшиеся в Польше.

Следствие по делу продолжается.