В Государственной полиции допускают, что виновником произошедшего этим утром пожара в подвале многоэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки мог стать загоревшийся автомобиль, сказала представитель Госполиции Симона Гравите.

По ее словам, на подземной парковке сгорели два Mercedes Benz и одна Honda. У одного из Mercedes Benz немецкие номера, и в полиции допускают, что эта машина загорелась первой. Но точную причину пожара установят в ходе расследования уголовного дела.

Как сообщалось, ранним утром 20 апреля на подземной стоянке дома по ул. Салнас, 21, в Риге вспыхнул пожар. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на ул. Салнас в 6.48. В подвале дома горели три легковых автомашины на площади 25 кв.м. В социальных сетях появилась информация о том, что одна из машин якобы взорвалась, однако в ГПСС заявили, что не располагают такой информацией.

Из горящего здания были спасены четыре человека (из-за сильного задымления всех пришлось выводить в специальных дыхательных масках) и эвакуированы 300. В больницу доставлена 23 летняя женщина, которая надышалась дымом, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. Спасатели помогли пострадавшей выбраться из задымленного лифта и передали медикам "скорой".

Примерно через час пожар повышенной опасности удалось потушить.