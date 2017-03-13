Пожарным удалось локализовать пожар повышенной опасности в торговом центре "Югла", сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Центр сегодня будет закрыт, так как в нем работают эксперты. Они должны дать свое заключение о безопасности здания.

Продолжается ликвидация возгорания, часть пожарных автомашин уже вернулась в депо. В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже.

Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.

Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы. По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.

Как пояснил представитель RCH Management (управляющий торговым центром) Раймонд Кайров, в настоящий момент в здании работают эксперты Государственного бюро по контролю за строительством. Они должны дать оценку о безопасности здания. Пока разрешение не будет получено, цент будет закрыт.

По словам Кайрова, у управляющего нет информации о причинах возгорания, а также порка не подсчитан ущерб.

Среди арендаторов торгового центра "Югла" — Rimi, Pica Lulū, сеть спортивных клубов Atlētika и др.

