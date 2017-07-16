Сгоревший в воскресенье в Риге катамаран Zingarella не соблюдал предупреждающие знаки, которые установлены на берегу Хапака грависа, сообщил председатель совета Latvijas jahta Владимир Кулешов.

Он рассказал, что катамаран Zingarella состоит в его яхтклубе. На судне проходило частное мероприятие, в котором участвовали капитан и члены его семьи.

Кулешов сказал, что видел, как произошел несчастный случай с судном, но не может рассказать подробности, потому что об этом нужно расспрашивать капитана катамарана.

По словам представителя яхтклуба, катамаран задел высоковольтную линию электропередач, загорелся и очень быстро затонул.

Все люди, находившиеся на борту судна, были спасены. Из яхтклуба на место происшествия отправился катер, но после прибытия на место выяснилось, то там уже дежурит полиция и никого не пропускает.

Связавшись с капитаном катамарана, Кулешов выснил, что все пострадавшие при ЧП люди, живы. "Обгорели, но живы, это самое главное", - добавил Кулешов.

Согласно доступной в интернете информации длина катамарана Zingarella составляла 9,8 м.

Как уже сообщалось, в воскресенье в Риге в Хапака грависе катамаран задел высоковольтную линию электропередач. Судно загорелось, сигнал о пожаре поступил в ГПСС в 16:35. С катамарана были спасены 12 человек, все они были госпитализированы. Пожар удалось ликвидировать в 19:18, после этого катамаран затонул.