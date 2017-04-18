Преступники проникли в дом, украли ключи от машины и угнали VW и Audi

Foto: Shutterstock По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), ранним утром 15 апреля неизвестные злоумышленники через вспомогательные помещения проникли в частный дом на ул. Руденс, забрали документы и ключи от автомобилей, пульт от ворот, а затем угнали припаркованные во дворе Volkswagen Touareg и Audi. Спустя несколько часов в Пилсрундале возле магазина нашли Audi и вернули законным владельцам. По делу начат уголовный процесс.

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