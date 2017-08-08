Через несколько дней будет уже месяц с тех пор, как было обнаружено тело без вести пропавшего пятилетнего Ивана Берладина. Однако никаких публичных заявлений по этому делу у Государственной полиции до сих пор нет.

Как отмечает "Курземес вардс", для выяснения причины и времени смерти Ивана проводится судебно-медицинская экспертиза. Ранее сообщалось, что результаты станут известны в течение месяца.

Представительница государственной полиции Илзе Юревица, когда у нее спросили, нет ли ничего нового, указала: "Когда станут известны результаты экспертизы, мы об этом проинформируем".

Напомним, пятилетний Иван вышел из своего дома в Лиепае, на ул. Павилостас 1 июля около половины девятого утра. Тело ребенка в ходе масштабных поисков было обнаружено 10 дней спустя в лесных зарослях в Дубени Гробинского края. Полиция начала уголовный процесс, расследование дела продолжается, и оценивается ответственность всех причастных к этому лиц.