Лиепайская прокуратура передала в суд материалы дела о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего.

Как уже сообщал портал Delfi, 7 июля в Лиепае, в квартире одного из домов по ул. Басейну было найдено тело 48-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Почти сразу же полицейские установили и задержали возможного подозреваемого — им оказался мужчина 1978 г.р. и его подельник. В ходе предварительного следствия выяснили, что приятели распивали алкоголь, затем между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку. Во время выяснения отношений старший из мужчин получил не совместимые с жизнью травмы.

Также полиция установила, что избитый ранее мог похитить вещи одного из нападавших. Эксперты пришли к выводу, что мужчине наносились удары по голове и в область живота. Когда он перестал подавать признаки жизни, его перенесли в другую квартиру в этом же доме.