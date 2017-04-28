В среду днем, 26 апреля, городские камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая перелезла через ограждения Вантового моста и собиралась прыгнуть в воду.

На место был немедленно отправлен экипаж. Еще до того, как на место приехала полиция, один из водителей остановился на мосту, подбежал к женщине и схватил ее со спины, чтобы она не сорвалась вниз. На помощь подоспели еще двое мужчин. Втроем они помогли женщине перебраться обратно на тротуар, где она была в безопасности.

На место прибыли сотрудники муниципальной и Государственной полиции, а также скорая помощь. Так как молодая женщина находилась в сильном эмоциональном потрясении, медики приняли решение о госпитализации.