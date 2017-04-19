Прокуратура требует наказать участвовавшего в военном конфликте в Сирии Мартиньша Гринбергса тюремным заключением сроком на 11 лет, сообщает агентство LETA со ссылкой на адвоката подсудимого Райтиса Мединьша, который просил оправдать юношу.

Адвокат указал на ряд причин, по которым он настаивает на оправдании Гринбергса. Например, в момент, когда молодой человек отправился в Сирию, уголовной статья о противозаконном участии в вооруженных конфликтах еще не вступила в силу. Кроме того, по его словам, Гринбергс отказывался от выполнения преступных заданий.

Обвиняемый своей вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает. Следующее заседание суда назначено на 27 апреля. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона — о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. "Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение", — пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан. ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Гринбергс является единственным, кого ПБ удалось задержать.

Как сообщалось, на одном из предыдущих заседании суда эксперт Ивета Иванчик рассказала, что при проверке на полиграфе молодой человек солгал при ответе на вопрос, получал ли он от "Исламского государства" (ИГ) задания, связанные с терактами.

Гринбергс прошел полиграфическую экспертизу (проверку на детекторе лжи) 20 октября 2016 года. Юношу спрашивали, стрелял ли он в людей, поддерживает ли он ИГ сейчас и получал ли он в Сирии от ИГ задания, связанные с терактами. На первые два вопроса Гринбергс ответил правду — "нет", а в последнем случае солгал. Вопрос был задан несколько раз, и полиграф показал в ответах ложь выше 99%, что является очень высоким уровнем. Адвокат спросил у эксперта, можно ли сделать вывод, что Гринбергс брался за эти задания, и Иванчик ответила, что нельзя.

В суд также была приглашена бывшая классная руководительница Мартиньша, учительница Броценской средней школы Инта Муйжарая, которая охарактеризовала Гринберса как "нормального ученика с нормальными навыками и знаниями", у которого не было конфликтов с педагогами. Но, по ее словам, Мартиньш часто выглядел невыспавшимся, и она предполагала, что юноша проводил много времени в интернете.

Также, по словам учительницы, у Мартиньша часто менялись интересы, а в 12-м классе он заинтересовался исламом. "Мартиньша захватила идея о царящей в Латвии несправедливости, и, может, поэтому он поверил этой идеологии", — сказала педагог. При этом, по словам Муйжараи, юноша больше говорил именно о мусульманских ценностях, и она не могла предположить, что он поддерживает боевиков. Мартиньш в школе был спокойным, неконфликтным, сказала учительница.

В свою очередь Даце Ландмане, проводившая психологическую экспертизу подсудимого, сказала, что Гринбергс был завербован террористической группировкой "Исламское государство" из-за того, что он является легко внушаемой и руководимой личностью.