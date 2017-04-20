Сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали ночью троих мужчин, которые, будучи в подпитии, начали громить один из баров в Агенскалнсе. После того, как хулиганов доставили в участок, двое из них в знак протеста разделись.

Как рассказали Delfi в Муниципальной полиции, в ту ночь стражи порядка прибыли по вызову о погроме в одном из увеселительных заведений. Прибыв на место, они выяснили, что бар уже закрыт. О действиях вандалов говорили сломанная урка и разбитые лампы. Незадолго до приезда полиции нетрезвая компания удалилась в направлении ул. Звану.

Двоих из нарушителей удалось поймать — они категорически отрицали свое участие в погроме, однако были опознаны работницей бара. Женщина также заметила, что еще двое прятались в одном из дворов неподалеку. Из этой парочки удалось задержать одного — мужчина не смог убежать, так как был в стельку пьян, валялся на земле и не мог самостоятельно подняться.