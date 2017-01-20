Во вторник, 17 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, инспектор спецроты дорожной полиции спровоцировал аварию, после чего покинул место происшествия, сообщили в пресс-центре Государственной полиции.

ДТП произошло в 17.30 на дороге Мурьяны-Сея. В свободное от работы время на своей личной машине Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги, инспектор 1974 г.р. не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Toyota, которым управлял мужчина 1986 г.р. В аварии никто не пострадал.

После этого инспектор оставил автомобиль и ушел. Прибывшие на место сотрудники полиции заметили его недалеко от места аварии. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался, поэтому процедура была проведена в медучреждении. В крови мужчины было констатировано 1,61 промилле.

Начальник Управления безопасности движения Нормундс Крапсис осудил поступок подчиненного. "Мне очень жаль, что отдельный случай бросает тень на тот труд, который мы вложили в повышение безопасности на дорогах. Хочу подчеркнуть, что это чрезвычайный случай и такое поведение абсолютно не приемлемо! Таким работникам в полиции не место и инспектор будет уволен!" - заявил он.

За то, что инспектор покинул место аварии, тем самым нарушив установленный порядок, начато административное делопроизводство. Закон предусматривает штраф за подобное нарушение от 70 до 700 евро, с изъятием водительских прав на срок до трех месяцев до двух лет или без.

Также составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле. За это правонарушение к водителю может быть применен административный арест от 10 до 15 суток, денежный штраф в размере от 1200 до 1400 евро, а также изъяты водительские права на четыре года.

В связи со случившимся проводится служебная проверка.