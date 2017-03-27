Поздним вечером 23 марта в дежурную часть полиции Огре поступил сигнал о том, что в один из частных домов через окно проник незнакомец. Об этом сообщает портал Ogrenet.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что в дом пробрался бывший спутник жизни потерпевшей, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила, что они недавно расстались, однако друг постоянно ищет возможность встретиться. Когда же мужчина пьян, то начинает проявлять агрессию.

В полиции рассказали, что 50-лтний мужчина ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, кражи из магазинов и попытку убийства: в прошлый раз он запер бывшую подругу с ее новым другом в садовом домике, облил постройку бензином и собирался поджечь.

Начато следствие.