Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что в дом пробрался бывший спутник жизни потерпевшей, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила, что они недавно расстались, однако друг постоянно ищет возможность встретиться. Когда же мужчина пьян, то начинает проявлять агрессию.
В полиции рассказали, что 50-лтний мужчина ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, кражи из магазинов и попытку убийства: в прошлый раз он запер бывшую подругу с ее новым другом в садовом домике, облил постройку бензином и собирался поджечь.
Начато следствие.