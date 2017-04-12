Несовершеннолетний юноша в состоянии алкогольного опьянения в ночь на среду бегал по проезжей части на улице Бривибас и пытался "поймать" проезжавшие автомобили, сообщили в Рижской муниципальной полиции (РМП).

Патрульный экипаж РМП заметил подростка, который останавливал машины и бил по ним руками. Водители старались объехать неадекватного юношу, чтобы его не задеть. Увидев полицейских, подросток забежал за ближайший магазин и попытался перелезть через забор, но был пойман.

Юношу усадили в полицейскую машину, но он продолжал дебоширить. При проверке документов выяснилось, что он несовершеннолетний. Так как подросток был заметно пьяный, сотрудники РМП вызвали медиков, которые решили его госпитализировать.

Тем временем в разговоре с двумя друзьями подростка выяснилось, что все вместе пили водку. На старшего юношу составили административный протокол о спаивании несовершеннолетнего.