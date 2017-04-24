Пьяный водитель врезался в два припаркованных автомобиля

Foto: LETA В минувшее воскресенье в Екабпилсе водитель Renault Laguna в состоянии алкогольного опьянения врезался в два припаркованных автомобиля Audi A6 и Audi 80, сообщили в Госполиции. ДТП произошло в 3 часа ночи на ул. Райня. При проверке в организме мужчины 1985 г.р. констатировано 2,3 промилле алкоголя.

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