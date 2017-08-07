Расследование воспламенения низкопольного трамвая в Иманте: виноват конденсатор

Он объяснил, что на крыше курсирующих в Риге низкопольных трамваев есть много агрегатов, связанных с электричеством. В результате дефекта конденсатора возникло открытое пламя, которое соприкоснулось и с обшивкой крыши вагона.

Чтобы поврежденный трамвай мог в будущем вновь обслуживать пассажиров, в ближайшее время в нем заменят конденсатор и обшивку крыши. По словам Закиса, других поврежденных деталей на трамвае и на электролинии маршрута №1 не обнаружено.

Комиссия также не выявила признаки злонамеренной порчи транспорта. Представитель RS отметил, что нет оснований полагать, что похожий дефект может быть в каком-либо другом курсирующим по Риге низкопольном трамвае. "Это отдельное происшествие, за семь лет ничего подобного не случалось", — сказал Виктор Закис.

Он заметил, что детали для низкопольных трамваев сертифицированы и соответствуют требованиям Евросоюза, но "и после всех проверок могут возникнуть происшествия: техника есть техника".

Как сообщалось, 29 июля в Риге на перекрестке улицы Бебру и бульвара Анниньмуйжас в Иманте воспламенилась крыша низкопольного трамвая №1 (маршрут Югла — Иманта). До конечной остановки в Иманте трамвай не доехал три остановки. Пострадавших в результате инцидента не было. Для расследования происшествия в Rīgas satiksme создали специальную комиссию.

По словам Закиса, площадь горения была довольно небольшой. "Это — нетипичный случай, раньше я никогда не видел, чтобы трамвай горел открытым пламенем. Может быть, произошло что-то, связанное с электричеством", — ранее говорил он, добавив, что комиссия за 3-4 дня сможет объяснить причины воспламенения крыши трамвая.

Говоря о необходимом ремонте трамвая, Виктор Закис объяснял, что транспортные средства RS застрахованы от различных случаев, а про оплату ремонтных работы можно будет говорить только после выводов комиссии. Низкопольные трамваи впервые появились на улицах Риги в 2010 году, и гарантия от производителя у них уже давно закончилась. "Поэтому мы их сами ремонтируем, для этого хватает ресурсов", — добавил представитель RS.

Трамвайный маршрут номер 1 Иманта-Югла был открыт 5 июня этого года. После его открытия низкопольные трамваи впервые стали курсировать от центра в Иманту, куда раньше ездили только обычные трамваи.