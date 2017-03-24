16-летний Никлавс Юшканс, житель Яунпиебалги, пропал 23 марта этого года из центра реабилитации "Solis Piebalgā".

Известно, что подросток около 19:00 покинул социальный центр реабилитации "Solis Piebalgā" и назад не вернулся.

Последний раз связывался с родителями в ночь на пятницу 23 марта, около 4:30 утра, и с того момента на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Возможно, направился в сторону Смилтене или Валмиеры. Есть вероятность, что находится и в каком-то другом районе Латвии.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: яркий блондин, рост 177 см. Может быть в компании друзей-ровесников столь же яркой внешности — у одного из несовершеннолетних волосы окрашены в розовый цвет, у другого — ярко выраженные вьющиеся.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего парня или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.