Разыскивается пропавшая без вести жительница Ильгюциемса

Foto: Policija Рижское региональное управление полиции разыскивает Вайру Велдре (1941 г.р.), которую в последний раз видели 9 марта, когда она выходила из своего дома на ул. Лидоню, 7. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678 или 110

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