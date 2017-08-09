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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 7 августа в Юрмале проводился полицейский профилактический рейд. Во время патрулирования стражи порядка заметили подозрительную машину. Автомобиль остановили и решили проверить: как оказалось 69-летний мужчина, ранее неоднократно попадавший в поле зрения органов правопорядка, перевозил 10 000 нелегальных сигарет с белорусскими акцизными марками, а также около 100 литров алкоголя неизвестного происхождения.
По данному факту полиция начала уголовный процесс, а задержанный помещен в изолятор.
Также по время рейда полиция задержала мужчин 1978 и 1991 г.р., находящихся в состоянии наркотического опьянения. Оба ранее попадались на аналогичном правонарушении. В их отношении начато административное делопроизводство.