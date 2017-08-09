По данному факту полиция начала уголовный процесс, а задержанный помещен в изолятор.

Также по время рейда полиция задержала мужчин 1978 и 1991 г.р., находящихся в состоянии наркотического опьянения. Оба ранее попадались на аналогичном правонарушении. В их отношении начато административное делопроизводство.