Рейд в Юрмале: полиция нашла нелегальные товары и задержала наркоманов

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 7 августа в Юрмале проводился полицейский профилактический рейд. Во время патрулирования стражи порядка заметили подозрительную машину. Автомобиль остановили и решили проверить: как оказалось 69-летний мужчина, ранее неоднократно попадавший в поле зрения органов правопорядка, перевозил 10 000 нелегальных сигарет с белорусскими акцизными марками, а также около 100 литров алкоголя неизвестного происхождения.