Ранним утром 25 марта сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в микрорайон Плявниеки: жильцы одного из домов пожаловались на странный звук, доносящийся от соседской двери.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали на дверях следы взлома. Затем они увидели, как из подъезда выбежал мужчина в темной одежде. Работник РМП бросился следом и смог догнать незнакомца на ул. А. Деглава: злоумышленник заскочил в подъезд, попутно выбросив в контейнер перчатки, отвертку и пассатижи.

При проверке по базе данных оказалось, что задержанный числится объявленным в розыск. Он также пояснил полицейским, что квартира принадлежит его другу, который должен ему денег, поэтому он и решил взломать ему дверь.

Для дальнейших следственных действий мужчину передали Госполиции.