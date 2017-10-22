В минувшую субботу в результате пожара в Риге пострадал один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Вызов на пожар на улице Католю поступил в 21.14. Здесь на первом этаже четырехэтажного дома в одной из квартир горели бытовые вещи, площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате пожара пострадал 60-летний мужчина, который передан медикам.

Еще одного человека сотрудники ГПСС спасли из задымленных помещений в Нерете. Вызов на пожар был получен в 11.47. В двухэтажном жилом доме на втором этаже горела квартира площадью 65 кв. м.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 20 пожаров, в том числе десять в Риге.