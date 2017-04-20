Рига: на ул. Крустпилс работала нелегальная автозаправка, изъято 2150 литров топлива

Сотрудники Таможенной полиции Службы госдоходов прекратили деятельность нелегальной автозаправки, действующей на ул. Крустпилс в Риге.

Заправка была оборудована в контейнере, топливо продавалось частным лицам. В момент обыска на подпольной АЗС были замечены два человека, заправлявшие легковой автомобиль Toyota. Они не смогли предъявить проверяющим ни документы о происхождении топлива, ни лицензию на торговлю акцизными товарами.

Всего таможенники изъяли 2150 литров дизельного топлива, электронасос с пистолетом для заправки, счетчик топлива и резиновые шланги. На месте происшествия задержан мужчина 1995 г.р., в отношении которого начато административное делопроизводство.

Как отметил глава таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш, по первоначальной информации, топливо покупали у дальнобойщиков, которые выезжали за пределы ЕС.