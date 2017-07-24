Рига: на женщину упал кусок штукатурки, пострадавшая госпитализирована

Foto: Shutterstock В минувшее воскресенье в Риге произошло ЧП: на 48-летнюю женщину с одного из зданий упал кусок штукатурки. Об этом сообщает пресс-центр Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). По данным СНМП, у пострадaвшей, доставленной в больницу, констатирована открытая рана на шее. Начато следствие.

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