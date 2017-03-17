По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), вечером 14 марта в дежурную часть обратился таксист, который сообщил, что вез с Тейки пассажира, расплатившегося за поездку сувенирной купюрой на которой напечатано слово: "Сувенир".

Как отмечают в РРУП, мужчина 1976 г.р. во время поездки спросил у водителя, сможет ли тот дать ему сдачу со 100 евро. Таксист ответил утвердительно, однако, получив банкноту, сразу понял, что она фальшивая. Когда пассажир понял, что его разоблачили, не стал отпираться, лишь заметив, что его снова поймали.

Водитель прямиком повез злоумышленника в участок полиции "Тейка". Полицейские встретили мужчину, как старого знакомого, сообщив, что это далеко не первый случай в уголовной карьере подозреваемого. Оказалось, он часто, пользуясь плохим освещением в такси, пытается расплатиться за поездку сувенирными деньгами. Только в 2016 году он попадался на этом "аттракционе" четыре раза, по всем пяти случаям, включая нынешний, начаты уголовные процессы.