Курземский окружной суд освободил из-под стражи 39-летнего Яниса Жукаускаса, который сломал своей бывшей подруге челюсть, а также пригрозил после выхода из тюрьмы перерезать ей глотку. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Ранее уже сообщалось, что Жукаускас обвинялся по нескольким статьям Уголовного закона: за нанесение телесных повреждений средней тяжести одной женщине, охаивании ее, помещая в интернете оскорбляющие личность пострадавшей данные, и угрозе совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.

С пострадавшей женщиной Жукаускас ранее познакомился в интернете, и оба они в течение года поддерживали между собой отношения. Впоследствии женщина по разным причинам хотела их прервать, но обвиняемый стал ее преследовать. В конце 2015 года, встретившись в клубе, Жукаускас хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной, пригласил ее на беседу и ударил.

После этого инцидента женщине длительное время пришлось лечить сломанную челюсть. Когда же пострадавшая выздоровела, обвиняемый выслеживал ее дома и на работе, фотографировал и помещал оскорбляющие ее честь и ее мужа сведения на сайтах.

В Лиепайском суде обвиняемый предъявляемое ему обвинение признал частично и утверждал, что противоправные действия совершал, побуждаемый чувствами любви. Впоследствии, когда женщина написала жалобу в полицию, и началось расследование, мужчина хотел заключить мировую, но пострадавшая не согласилась.

В беседе с работницами пробационной службы (ПС), которые вели надзор над мужчиной, подсудимый сказал, что даже тогда, если его приговорят к реальному тюремному заключению, после выхода из тюрьмы он перережет пострадавшей глотку. Работницы ПС в суде показали, что, возможно, это были эмоциональные и непродуманные, но недопустимые высказывания. Пострадавшая высказанную ей угрозу восприняла как реальную угрозу ее безопасности.

В январе 2017 года Лиепайский суд приговорил Жукаускаса к лишению свободы сроком на один год и один месяц, но к этому было добавлено еще неотбытое наказание. Вместе с тем, согласно приговору Лиепайского суда, мужчине в неволе пришлось бы провести 5 лет, 10 месяцев и 29 дней.

Жукаускас с этим не согласился и обжаловал приговор в Курземском окружном суде. Окружной суд решил полностью отменить приговор и направить уголовное дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции.

Примененную к подсудимому в уголовном процессе меру пресечения — арест — окружной суд сменил на запрет выезда из страны и передачу под контроль полиции. Жукаускаса освободили в зале суда.