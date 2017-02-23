Как отмечает пресс-центр Шереметьевской таможни, в ходе таможенного досмотра ручной клади инспектор обнаружил вексель на сумму 2 280 000 рублей. В долларом эквиваленте сумма, указанная в векселе, составляет 39 244,91 долларов США.
Такая сумма признается крупным размером, то есть превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования (разрешенный размер 10 000 долларов США).
Таким образом пассажир незаконно переместил через границу денежный инструмент на общую сумму 29 244,91 долларов ,, т.е. в его действиях усматриваются признаки преступления. Ведется следствие.