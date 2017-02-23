В минувшую среду сотрудник таможни остановил в зале прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево (Москва, Россия) гражданина РФ 1987 г.р., прибывшего из Нидерландов, транзитом через Латвию рейсом Рига — Москва.

Как отмечает пресс-центр Шереметьевской таможни, в ходе таможенного досмотра ручной клади инспектор обнаружил вексель на сумму 2 280 000 рублей. В долларом эквиваленте сумма, указанная в векселе, составляет 39 244,91 долларов США.

Такая сумма признается крупным размером, то есть превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования (разрешенный размер 10 000 долларов США).

Таким образом пассажир незаконно переместил через границу денежный инструмент на общую сумму 29 244,91 долларов ,, т.е. в его действиях усматриваются признаки преступления. Ведется следствие.