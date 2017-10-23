Швейцарские власти не квалифицируют нападение 17-летнего подростка из Латвии на людей с топором как терроризм, сообщили агентству LЕТА в Полиции безопасности (ПБ).

После того, как поступила информация о задержании латвийского подданного, ПБ связалась с партнерской службой в Швейцарии.

Нет никаких сведений, которые доказывали бы связь нападавшего с терроризмом.

Как сообщалось, 17-летний гражданин Латвии в воскресенье вечером напал с топором и ранил несколько человек в швейцарском городе Флумс, сообщает швейцарская полиция.

Инцидент произошел в кантоне Сент-Галлен на северо-востоке Швейцарии. Чтобы задержать злоумышленника, полиции пришлось открыть огонь.

Злоумышленник, который является местным жителем, напал на людей на главной площади города после восьми вечера, а затем попытался скрыться на чужой машине, но попал в аварию. Тогда он вышел из машины и ранил еще несколько человек в магазине на автозаправочной станции. После этого полиция открыла огонь и ранила нападавшего.