Служба безопасности Норвегии предполагает, что 33-летний житель региона Тренделаг (центральная Норвегия), который воевал в Сирии на стороне террористической организации Исламское государство (ИГИЛ), может быть связан в гражданином Латвии. Об этом сообщает норвежский новостной портал VG.

По информации издания, норвежские следователи хотят допросить латвийца, имя которого пока не разглашается. В конце этой зимы Служба безопасности Норвегии направила запрос коллегам в Латвию, чтобы провести допрос подозреваемого.

Согласно сведениям VG, следствие полагает, что и задержанный норвежец, и латвиец принимали участие в боевых действиях на территории Сирии в составе ИГИЛ. Свидетель по этому уголовному делу уже пояснил, что норвежец был активным игиловцем, который неоднократно принимал участие в боевых операциях, включая нападения на жилые районы.

В конце апреля прошлого года 33-летний гражданин Норвегии покинул Сирию. По его словам, он несколько месяцев планировал свой побег. На этот шаг его подтолкнула смерть в Сирии его соотечественника из Тренделага. Подозреваемый перебрался через границу и оказался в Турции, где был заключен в тюрьму.

На допросах он рассказал, что якобы был пленником ИГИЛ и находился пять месяцев в игиловской тюрьме, поскольку там знали, что иностранец готовит побег.

"Поскольку террористическая организация не соответствовала моим ожиданиям и представлениям об исламе, я решил вместе с Н.Н. (гражданином Латвии) отправиться к границе с Турцией. Латвийца я встретил в плену. Нас обоих задержали, едва мы пересекли турецкую границу", — рассказал подозреваемый в терроризме.

Как отмечает VG, сотрудники Службы безопасности Норвегии теперь хотят допросить латвийца и узнать, что они делали в тюрьме, как попали на территорию Сирии и чем там занимались.

Известно, что 33-летнего норвежца экстрадировали из Турции в середине июня прошлого года. Свою причастность к преступлениям он полностью отрицает.

Что касается гражданина Латвии, то, вероятнее всего, речь идет о Мартиньше Гринбергсе, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте в Сирии. Судебный процесс над ним идет в суде Видземского предместья Риги.