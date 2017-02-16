Торговый центр Origo эвакуирован из-за возгорания

Foto: LETA Вечером в четверг, 16 февраля, из рижского торгового центра Origo пришлось эвакуировать посетителей и персонал, так как в одном из помещений произошло возгорание из-за печи. Сработала сигнализация, а также было замечено задымление. Как сообщает LETA, пожар был потушен еще до прибытия пожарной бригады, однако спасатели настояли на проверке помещений Origo, чтобы убедиться, что не присутствуют другие проблемы.

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