Как сообщает LETA, пожар был потушен еще до прибытия пожарной бригады, однако спасатели настояли на проверке помещений Origo, чтобы убедиться, что не присутствуют другие проблемы.
Торговый центр Origo эвакуирован из-за возгорания(5)
Foto: LETA
Вечером в четверг, 16 февраля, из рижского торгового центра Origo пришлось эвакуировать посетителей и персонал, так как в одном из помещений произошло возгорание из-за печи. Сработала сигнализация, а также было замечено задымление.
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