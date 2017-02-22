К моменту приезда спасателей в квартире на втором этаже открытым пламенем горели мебель и вещи. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось через полтора часа. В результате ЧП погиб пожилой мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще один пожар с трагическими последствиями зафиксирован в волости Ренцену Буртниекской волости, где загорелся одноэтажный дом. Как отмечают в ГПСС, на месте происшествия констатировали сильное задымление.
На месте происшествия найдено тело мужчины в возрасте 62 лет. Начато следствие.