По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), утром 21 февраля в одной из пятиэтажек в Риге, на ул. Слокас вспыхнул пожар.

К моменту приезда спасателей в квартире на втором этаже открытым пламенем горели мебель и вещи. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось через полтора часа. В результате ЧП погиб пожилой мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще один пожар с трагическими последствиями зафиксирован в волости Ренцену Буртниекской волости, где загорелся одноэтажный дом. Как отмечают в ГПСС, на месте происшествия констатировали сильное задымление.

На месте происшествия найдено тело мужчины в возрасте 62 лет. Начато следствие.