В 2012-ом он покинул Грузию, а с 2013 года его разыскивали по линии Интерпола. Кардава — бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Напомним, в Грузии его разыскивают в связи с "тюремным скандалом" и "тюремными пытками" 2012 года.

Кардаву доставили Киев и собираются экстрадировать в Грузию. Также отмечается, что Кардава находился в ближайшем окружении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

У Кардавы изъяты два фальшивых паспорта гражданина Украины, по одному — гражданина Латвии и Белиза, оформленные на разнообразные фамилии, однако с его фотографией, а еще фальшивое свидетельство моряка, которыми он пользовался для пересечения национальной границы Украины и остальных государств.

Как отмечает "Эхо Петербурга", в середине весны 2016-ого года Служба Госбезопасности Грузии обвинила Кардава в заказном убийстве генерал-майора Романа Думбадзе в российской столице. Летом позапрошлого года ему заочно было предъявлено новое обвинение — в присвоении и трате государственных средств. 1-ый вердикт Кардава в Грузии вынесли осенью 2013 года.

Суд также признал его виновным в пытках ныне покойного полковника Серго Тетрадзе, а еще пытках и незаконном лишении свободы вице-полковника Давида Лондаридзе, Георгия Горелашвили и Георгия Чикватия. Еще 5 уголовных дел, в которых также обвиняется Кардава, суд продолжает рассматривать. В 2004-ом году он, будучи командующим Батумской бригады, объявил о неподчинении министерству обороны Грузии.