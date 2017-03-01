Вступил в силу приговор суда, согласно которому женщина из Баложи, обвиняемая в убийстве двух своих детей в 2014 году, должна провести в тюрьме 20 лет, сообщила представитель Верховного суда Расма Звейниеце.

Суд отклонил протесты прокурора и обвиняемой и ее защитника по поводу наказания и оставил в силе приговор Рижского окружного суда от 21 июня 2016 года о 20 годах лишения свободы. Прокурор добивался пересмотра дела и пожизненного заключения для детоубийцы. Обвиняемая и ее защитник считали, что если дело пересмотрят, то не найдут прямых доказательств ее вины.

Верховный суд признал, что суд апелляционной инстанции не допустил нарушений норм Уголовного закона и кассационные жалобы необоснованны.

Как сообщалось, обвиняемая в убийстве своих детей жительница Баложи Гинта Войциша 1987 г.р. на заседании суда 12 января 2016 года заявила, что не убивала детей и не знает, кто это сделал. Мать рассказала, что 10 октября 2014 года были убиты оба ее ребенка, но своей вины она не признает, а также не понимает, почему именно она находится в тюрьме.

Два мальчика полутора и трех лет были найдены мертвыми в одной из квартир социального дома в Баложи 10 октября 2014 года. Медиков вызвала их мать, которая пояснила, что ее около часа не было дома, а вернувшись, она увидела, что дети мертвы.

По подозрению в убийстве сразу была задержана мать детей. Психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. В самоуправлении Баложи рассказали, что женщина не попадала в поле зрение сиротского суда, но ранее обращалась в социальную службу с просьбой предоставить ей статус малоимущей.

Работники социальной службы побывали у нее дома и встретились с соседями, которые положительно отзывались о женщине. У соцслужбы не возникло никаких подозрений в том, что женщина может находиться в нестабильном эмоциональном состоянии.

Известно, что женщина воспитывала детей в одиночку, ее муж с семьей не жил. Дети были найдены в своих кроватях. Следователи в компьютере матери нашли доказательства — она искала информацию, как убить детей.

Свидетели — работник Скорой медицинской помощи, которые прибыли в квартиру по вызову, утверждают, что мать вела себя адекватно и была спокойна. Сама обвиняемая свою вину в совершении тяжкого преступления отрицает.