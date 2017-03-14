Государственная полиция закрыло уголовное дело, возбужденное в январе в связи со случаем смерти младенца в рижском микрорайоне Югла, сообщили в Госполиции.

Во время расследования выяснилось, что преступного деяния не было. Полиция констатировала, что родители должным образом выполняли свои обязанности. Поэтому дело закрыли.

Как сообщалось, в конце января в одной из квартир на Югле обнаружили тело 7-месячного мальчика без признаков насильственной смерти. Родители ребенка все время находились в доме.

Информацию о мертвом мальчике полиция получила от медиков бригады "неотложки". На место происшествия направились сотрудники участка полиции "Тейка" РРУП.

Родители ребенка пояснили, что все это время находились в квартире, однако примерно с 22.00 до 10.00 утра (в ночь со вторника на среду) не были с ним рядом. Отец ушел на работу утром 25 января, не посмотрев, что делает сын.

Около 10.00 проснулась мать, но ребенок молчал. Женщина подошла к кроватке и констатировала, что мальчик мертв, поэтому вызвала "скорую". Тело малыша было направлено на экспертизу.